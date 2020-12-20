«التعليم» تتفقد مدرسة الإمام الحسيني المجتمعية

تفقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في جولة ميدانية، مدرسة الإمام الحسيني المجتمعية التابعة لمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من المدارس المجتمعية الذكية التي تدعمها الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتوعوية المجتمعية، وتضم 34 طالبًا (32 فتاة ووولدين) و4 معلمين.أجريت الزيارة بقيادة الدكتورة ياسمين هلال، مستشار وزير التربية والتعليم للمشاركة المجتمعية، وحسين عمران مدير إدارة أبو النمرس التعليمية، وعدد من قيادات الادارة.ويوجد في محافظة الجيزة 5000 طالب وطالبة في 171 مدرسة مجتمعية، يتم دعمها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بالإضافة إلى دعم معلميهم وأفراد أسرهم، حيث تم دعم عدد 2346 من أمهات المدارس بالمحافظة من خلال تزوديهم بمهارات ريادة الأعمال، وقد حصلت 304 منهن على قروض صغيرة، كما تم تدريب معلمي المدارس على التعلم النشط.