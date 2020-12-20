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المستندات المطلوبة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لتلقي العلاج على نفقة الدولة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:02 م
العلاج على نفقة الدولة
العلاج على نفقة الدولة
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول معرفة المستندات المطلوبة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لتلقي العلاج على نفقة الدولة، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، حيث توفر الدولة إمكانياتها العلاج على نفقتها الخاصة لفئات محددة لغير القادرين على تحمل الأعباء المالية الخاصة برحلة العلاج، وفقا لشروط وأوراق حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

"الدستور " ترصد خلال السطور القادمة الأوراق المطلوبة لحاملى بطاقة الخدمات المتكاملة لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وهي:

المستندات المطلوبة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لتلقي العلاج على نفقة الدولة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المستندات المطلوبة للمجالس الطبية المتخصصة من أجل الحصول على العلاج على نفقة الدولة، وهي:   

1-صورة من بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما.

2- تقرير طبي  يوضح حالة المريض من جهة حكومية.

3-أن يقوم المريض بتقديم  تحاليل طبية حديثة توضح حالته.

4-أن يقدم المريض أصل تقرير صادر من لجنة ثلاثية معتمدة، ويكون مختوم من إحدى المستشفيات التي تقدم الخدمة.

كيفية العلاج على نفقة الدولة

ويمكن للمواطنين الغير القادرين على نفقة العلاج،  اتباع الخطوات التالية للحصول على العلاج وهي:

-الذهاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية وذلك في نفس المحافظة التابعين لها، بشرط أن تكون تلك المستشفى من المستشفيات التي تقوم بتقديم خدمة العلاج للمواطنين على نفقة الدولة.

-قيام الأطباء المتخصصين في المستشفى بإجراء الكشف الطبي على المريض، كما يقوم أطباء المستشفى الذي أجرى بها الفحوصات بكتابة تقرير من خلال لجنة ثلاثية توضح حالة المريض، ونوع المرض الذي يرغب في الحصول على علاجه.

-اعتماد التقرير من القومسيون الطبي خلال 15 يومًا.

-إرفاق كافة أوراق ومستندات المريض مع التقرير وإرساله إلى قسم العلاج على نفقة الدولة في المستشفى.

-وقيام مكتب العلاج على نفقة الدولة الموجود في هذه المستشفى باعتماد تقرير اللجنة الثلاثية، ثم يتم ختم التقرير بخاتم المستشفى.

-ثم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمريض مع التقرير.

-النظر في هذا الطلب إلكترونيا في المركز الرئيسي بالمجالس الطبية والتي توجد في الحي السادس، مدينة نصر، القاهرة.

-عرض الطلب على اللجان المتخصصة، ويتم اتخاذ القرار بشأنه ومن ثم إصداره.

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