«العبادي»: تخفيض قيمة الدينار العراقي «حرب» على الفقراء

قال حيدر العبادي، رئيس ائتلاف "النصر" ورئيس الوزراء الأسبق، اليوم الأحد، إن تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن "حرب" على الفقراء وذوي الدخل المحدود.ووفقًا لقناة «السومرية نيوز» العراقية، أضاف: "نرفض إجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعا أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة".وحمّل الائتلاف "الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسئولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين".وأضاف أن "هذه الإجراءات واستمرار الإنفاق غير المسئول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية، ستؤدي إلى نتائج غير محمودة".وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل إلى 1450 دينارا للدولار الواحد.