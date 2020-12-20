محادثات بين السودان وإثيوبيا وسط توترات حدودية

على الرغم من توتر الأوضاع بين البلدين، أجرى رئيسا وزراء السودان عبدالله حمدوك، وإثيوبيا أبي أحمد، اليوم الأحد، محادثات في جيبوتي.وذكرت صفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني، على موقع تويتر، أن حمدوك استقبل بمقر إقامته بجيبوتي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.وأعلن المكتب أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في الإقليم، كما تطرق الطرفان خلال اللقاء، لاجتماع اللجنة العليا للحدود بين البلدين المقرر الأسبوع الحالي، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.يذكر أن حمدوك وصل إلى جيبوتي ليترأس القمة الاستثنائية لمنظمة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد المقررة اليوم.ومن المنتظر أن تتناول القمة الوضع في الإقليم وسير عملية السلام بدولة جنوب السودان، كما سيقدم السودان خلال القمة عرضًا للتطورات الإيجابية بالبلاد وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمترتبات الإيجابية لذلك.