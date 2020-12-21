كيف ساندت الدولة الشباب لإقامة مشروعاتهم الصغيرة؟

مبادرة صغار الصيادين

أسطول الصيد المصري

برنامج فرصة

مبادرة فرصة للإنتاج الحيواني

مراكز التدريب المهني

في ظل سعي الدولة إلى مساعدة الشباب والسيدات في تأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة شغلك في قريتك بـ4 محافظات هى الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، والتي تهدف إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة وزيادة الناتج القومي، وتوفير فرص عمل خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ووجود عمالة غير منتظمة، إضافة إلى عودة أعداد من أبناء المحافظات من الخارج.وفي تصريح للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تدشين 384 مجمعًا صناعيًا و650 مشروعًا متوسطًا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير نحو 330 ألف فرصة عمل مباشرة بما يساهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.لا يعد هذا المشروع الأول الذي تسعى إليه الدولة لتوفير فرص عمل لمختلف الفئات، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي مبادرة لدعم صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، بإجمالي 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية وبدأت وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بدعم مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة التي غيرت حياة الصيادين الصغار تمامًا.وسلمت وزارة القوى العاملة والتضامن بدعم من مؤسسة مصر الخير للتنمية أولى هذه المراكب ل30 من صغار الصيادين في قرية السنطة بحري التابعة لمحافظة قنا التي تعد من القرى الأكثر فقرًا في مصر.يأتي هذا المشروع بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهيئة قناة السويس بإعادة بنائه وتسليمه للشباب الصيادين؛ حيث تم الانتهاء من 12 مركب صيد ليساعدهم في إيجاد فرص عمل بمنطقة القناة، والمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية، ولتنشيط صناعة الأسماك في مصر وبتكلفة 20 مليون جنيه للمركب الواحد الذي تم تصميمه بأياد عاملة مصرية وبأعلى كفاءة من عمال ومهندسين.جاء برنامج فرصة الذي اطلقته وزارة التضامن لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل، من خلال توفير الوظائف المناسبة لهم؛ لزيادة الدخل المادي للأسر المستهدفة، ليكون مكملًا لبرامج التحويلات النقدية المشروطة.يتحقق الهدف من البرنامج من خلال توفير توفير 30 ألف فرصة عمل للمستفيدين في 8 محافظات الصعيد والوجه القبلي، وتوفير 10 آلاف وظيفة في المناطق الصناعية، وكذلك المساعدة في الحصول على 50 ألف قرض مُيسر لتوليد فرص عمل للمرأة المُعيلة بالشراكة مع بنك ناصر بتمويل 250 مليون جنيه من تحيا مصر.وأطلقت الوزارة أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛ لمساعدتهم على خلق أنشطة تحقق لهم دخلًا ثابتًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم، وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي، وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.استغلت وزارة القوى العاملة أزمة فيروس كورونا وما تبعه من ركود في عدد من المهن والانشطة، لتدريب الشباب من أجل سوق العمل سواء داخليًا أو خارجيًا، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المكتسبة من التكنولوجيا المتطورة، على عدد من المهن، تختلف وفقًا لاحتياجات كل محافظة.ووفرت الوزارة خلال التدريب للمتدرب بدل انتقال يومي، والتأمين عليه خلال هذه الفترة، وتوفير المعدات والأدوات التي يحتاجها، وفي ختام الدورة التدريبية يتم منحه شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة، وتوفير فرص للمتميزين من المتدربين بعد انتهاء الدورة.وشملت التدريبات عدد من المهن المطلوبة بسوق العمل منها صيانة الحاسب الآلي، التفصيل والحياكة، المصاعد الكهربية، الالكترونيات، النجارة الزخرفية، الكهرباء ولف المواتير، المصنوعات الجلدية، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، صيانة الدش والمحمول.