زلزال يضرب محافظة وان التركية

أعلن موقع «تركيا الآن»، اليوم الاحد، عن ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة أيدمير التابعة لمقاطعة باشكال بمدينة «وان» التركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.وأعلن مرصد قنديلي أن قوة الزلزال بلغت 4.5 على مقياس ريختر، ووقع على عمق 5.8 كيلومترات من سطح الأرض، وشعر به سكان وسط المدينة والمحافظات المجاورة.