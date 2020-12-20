مصرع وإصابة 3 في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بدرعا السورية

لقي مواطن سورى مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين على أطراف بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر محلية، بأن شابا يبلغ من العمر 15 عاما لقى مصرعه نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين على أطراف بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي، كما تسبب انفجار اللغم أيضا بإصابة اثنين آخرين بجروح تم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.