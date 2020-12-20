النمسا تعتقل شخصًا يشتبه بأنه على صلة بهجوم فيينا

أعلن الادعاء النمساوي، اليوم الأحد، اعتقال مواطن من أصل أفغاني عُثر على آثار من حمضه النووي على السلاح الذي استخدمه متشدد لقتل أربعة أشخاص في فيينا، الشهر الماضي.وقالت متحدثة باسم الادعاء في فيينا إن السلطات ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحبس المتهم، البالغ من العمر 26 عاما، احتياطيا من أجل التحقيق، مؤكدة بذلك تقريرا لصحيفة «كرونه».وأضافت المتحدثة: "عُثر على آثار من الحمض النووي لهذا الشخص على السلاح".واعتقلت النمسا بالفعل 15 شخصا فيما يتعلق بالهجوم، كما تحقق السلطات الألمانية والسويسرية مع أشخاص تشتبه بأن لهم صلات بالمهاجم.