السلالة الجديدة من «كورونا» تُجبر بريطانيا على فرض الحجر الصحي

أعدت المملكة المتحدة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق البلاد، اليوم الأحد، حسب «سكاى نيوز».وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بلاده تسعى لوضع حد لتفشي السلالة الجديدة من كورونا، من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.وأعلن وزير الصحة البريطاني، الإثنين الماضي، أنه تم رصد سلالة جديدة سريعة من فيروس كورونا، قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.ونسبت صحيفة «تليجراف» البريطانية إلى «هانكوك» قوله، أمام مجلس العموم، إنه بفضل قدرات بريطانيا في مجال الجينات تم رصد هذه السلالة التي قال إنها «تتزايد بسرعة»، لافتًا إلى أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من السلالات السابقة.