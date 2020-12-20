إصابات «كورونا» في هولندا تقترب من 700 ألف حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في هولندا، إلى 687 ألفًا و250 حالة حتى صباح صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات لجامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا، وصل إلى عشرة آلاف و546 وفاة، وتعافى 8517 من المصابين.وأعلنت هولندا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 42 أسبوعًا.