بايدن يكشف أولى خطواته بعد دخوله «البيت الأبيض»

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أول خطوة سينفذها عند دخوله البيت الأبيض، وتسلمه الرئاسة رسميًا، هي العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، والتركيز على مكافحة التغير المناخي.وأعلن أنه سيجهد لتأمين ربع مليون وظيفة على الفور، في ظل تراجع الاقتصاد الأمريكي، كما العالمي جراء الجائحة التي خلفت 75 مليون إصابة حتى الآن، وفرضت إغلاقًا لأشهر على العديد من القطاعات المنتجة.وقدّم مساء السبت الأعضاء الرئيسيين في فريقه البيئي، قائلًا إن إدارته ستجعل من مكافحة الاحتباس الحراري ركيزة في إطار مساعيه لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة كورونا.كما لفت إلى أن هؤلاء الأشخاص "سيقودون الخطة الطموحة لإدارتي، من أجل معالجة تهديد وجودي في عصرنا - التغير المناخي".وأضاف خلال كلمة له في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: "أيها الناس، نحن في أزمة تمامًا مثلما نحتاج إلى أن نكون أمة موحدة لمواجهة كوفيد-19، نحتاج إلى استجابة وطنية موحدة لتغير المناخ".ومن بين المرشحين الذين قدمهم بايدن أمس النائبة، ديب هالاند، التي اختارها لشغل منصب وزيرة الداخلية، وإذا وافق مجلس الشيوخ على هذه التسمية، ستكون هالاند أول أمريكية متحدرة من السكّان الأصليين للبلاد تتسلم حقيبة الداخلية، الوزارة المسئولة خصوصًا عن الموارد الطبيعية.