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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

محمد صبحى فى احتفاله باليوبيل الذهبى: إحساس لا يُتخيل (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:14 م
جريدة الدستور
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علق الفنان محمد صبحي، في احتفاله باليوبيل الذهبي لمسيرته الفنية، قائلاً: إنني لا أحتفل بمسيرتي الفنية، ولكن غيري يحتفل بها، لذلك قررت أن احتفل وأكرم كل من شاركوا في مسيرتي، معقبًا: "مفيش فنان ولا مؤلف ولا مخرج ولا منتج ولا مهندس ديكور ولا موسيقي صنع مسيرته لوحده".

وأضاف الفنان محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، "إحنا مجموعة من المبدعين نصنع عملًا جديًا كل واحد يساهم فيه"، معقبًا: "حبيت أكرم اللي عمل معايا مشهد واحد مثل الفنانة سوسن بدر التي شاركت معي في مسلسل لمدة خمس دقائق".


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