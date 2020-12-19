رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا: العلاقات مع روسيا استراتيجية وتزداد عمقًا المرحلة القادمة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:40 م
فيصل المقداد
فيصل المقداد
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، أن العلاقات بين بلاده وروسيا استراتيجية وتمتد إلى تاريخ طويل وستزداد تعمقا خلال المرحلة القادمة، مشددًا على أن الدول التي دعمت الإرهاب وارتكبت الجرائم في سوريا يجب أن تدفع ثمن ذلك.

وقال المقداد - في حوار مع وكالة الأنباء السورية اليوم السبت في ختام زيارته إلى العاصمة الروسية- "إن المهم بالنسبة للجانبين السوري والروسي هو أن نجدد وأن ندفع بهذه العلاقات قدما وإن الرغبة في دفعها كما عبر عنها الرئيسان بشار الأسد وفلاديمير بوتين كانت في قلب المباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووجدنا أجواء إيجابية جدًا".

وأوضح أن النقاشات مع المسئولين الروس كانت عميقة أيضًا حول الأوضاع الحالية في سوريا والدعم الذي تقدمه روسيا لسوريا في إطار مكافحة الإرهاب "وبحثنا كذلك مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين البلدين وهذا سيزداد تعمقًا خلال المرحلة القادمة".

وأشار المقداد إلى أن الشعب السوري ممتن لما يقدمه له الأصدقاء وخاصة روسيا في كل الأوقات وقال: "وكانت هناك وفود سورية زارت الاتحاد الروسي قبل أسابيع وهذه الزيارات بهدف تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتنموية وستستمر، ولكنني ألاحظ تطورًا حقيقيًا في هذه العلاقات من خلال ترجمة ما نتحدث به على أرض الواقع وأعتقد أن السوريين سيشهدون ذلك خلال الأسابيع والأشهر القادمة".

وفيما يخص إعادة الإعمار أوضح أن ما شهدته سوريا من دمار على يد المجموعات الإرهابية كان كبيرًا جدًا ولذلك "على هذه الجهات أن تدفع ثمن هذه الجرائم إذا كانت تريد أن يرتاح ضميرها من الآن وحتى قرون قادمة".

وحول عمل لجنة مناقشة الدستور أكد المقداد أن الشعب السوري يريد دستورًا سوريًا بصناعة سورية يساهم السوريون فيه وأن يكون دستورًا يعبر عن سيادة ووحدة أراضي سوريا وشعبها وألا يفتح المجال لأي تدخل خارجي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

الصور

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

image description

غرامات فورية لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

بعثة منتخب الشباب تصل مطار قرطاج استعدادا للعودة للقاهرة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بكين: النمو الاقتصادي الصيني يعزز البناء المشترك للحزام والطريق

تعرف على خطوات حجز موعد تساهيل 2021

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

مصرع وإصابة 14 شخصًا جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبد الوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

صفاء النجار: البعض ينشغل بأشياء ليس لهم علاقة بها وما يحدث هدر للطاقة

لماذا أغاني المهرجانات سيئة؟.. صفاء النجار تجيب

صفاء النجار: قدرات البشر كبيرة.. ودوري الصحفي هو تنمية حس القارئ

صفاء النجار: الصعوبات تصنع الأمم وثقافة الاستسهال هي السائدة