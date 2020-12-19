رئيس النواب الليبي ورئيس غينيا يبحثان التعاون الثنائي

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، عددا من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية من البيضاء اليوم السبت- إن المستشار عقيلة صالح هنأ - خلال اللقاء - الرئيس ألفا كوندي بمناسبة فوزه بولاية ثالثة رئيسًا لجمهورية غينيا.يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي قد وصل إلى دولة غينيا، أمس الأول الخميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس ألفا كوندي.