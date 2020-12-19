الشرطة التركية تعتقل 23 شخصا بينهم برلماني سابق

شنت فرق الشرطة التركية حملة اعتقالات متزامنة، فجر اليوم، في مقاطعة جيهان التابعة لمدينة أضنة، للقبض على 23 موظفا تابعا لحزب الشعب الجمهوري ببلدية جيهان، من بينهم النائب البرلماني السابق عن الحزب، قدير أيدر، بزعم تلقي رشوة أثناء توليه رئاسة البلدية.وأوضح موقع سوزجو التركي أنه في نطاق التحقيق في الرشوة الذي أجراه مكتب المدعي العام في أضنة، صدر أمر اعتقال بحق 23 شخصا، بمن فيهم الرئيس السابق لبلدية جيهان عن حزب الشعب الجمهوري، قدير أيدر.ويواصل رجال الشرطة التابعون لمديرية مكافحة التهريب والجريمة عمليات التفتيش في مبنى بلدية جيهان.