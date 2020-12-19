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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«لم أتوقع نجاحي»..نجم منتخبنا الوطنى محمد صلاح لـ «أس» الإسبانية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:11 م
محمد صلاح
محمد صلاح
سمر عبدالله
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مفاجآت كثيرة كشفها اللاعب محمد صلاح، في حواره مع صحيفة "أس" الإسبانية، والذي نشرته الصحيفة في الساعات الماضية، حيث تحدث "صلاح" خلالها عن أشياء كثيرة، وتطرق خلاله إلى مسيرته الرياضية وحياته.

"هل كان يتوقع نجاحه؟"
وجهت الصحيفة سؤالا لمحمد صلاح مفاده "هل كان يتوقع أن يصبح نجمًا أثناء طفولته أم لا؟"، ليرد صلاح قائلا إنه لم يكن يتوقع أن يكون كما هو الآن، فمن الصعب توقع هذا الأمر في سن مبكرة، مؤكدًا أنه يسير خطوة بخطوة، فعندما كان في مصر، كان يتدرب فقط للعب في أوروبا، وانضم بعد ذلك إلى بازل، وقال آنذاك بأنه يريد اللعب في نادي أكبر، رغم أن بازل فريق جيد، حيث أخبر نفسه بأنه يريد أن يكون أفضل لاعب في تاريخه.

"أصعب شيء في حياة لاعب كرة القدم"
سأله محرر الصحيفة عن أصعب شيء في حياة لاعب كرة القدم، فأجاب "صلاح"، بأنه يجب على اللاعب التضحية بأشياء كثيرة، وأن يكرس حياته كلها لكرة القدم، وهذا ما يواجهه جميع اللاعبين، مؤكدًا أن لاعب الكرة يضحي بحياته من أجل كرة القدم، كما كان الأمر صعبا بسبب تغيير عقليته، ما كلفه وقتًا وجهدًا، لكنه أكد أنه الآن يتجاوز الأمر بسهولة.

"رأيه في أزمة كورونا"
تطرقت الصحيفة أيضًا لرأي صلاح في أزمة كورونا، ليرد قائلا: إن الأمر كان صعبًا على الجميع منذ بدايته، لكن يجب على الجميع التأقلم والعيش معه إلى أن ينتهي، آملًا أن ينتهي الوباء قريبًا، لكن هناك تأكيدات بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه يجب على المشاهير أن يكونوا قدوة للناس، مضيفًا: "علينا أن نخبر الناس بأن يواصلوا السير على الطريق الصحيح وأن يتبعوا إرشادات الأطباء لأن الوضع صعب على الجميع، ولكن نأمل أن يتلاشى هذا الفيروس سريعًا".

"رغبته منذ الطفولة"
وجّه محرر الصحيفة سؤالا لصلاح حول رغبته في أن يصبح لاعب كرة قدم منذ الطفولة، ليرد قائلا إنه كان يريد أن يصبح لاعب كرة قدم عندما كان طفلًا، كما كان يرغب في هذا الأمر كثيرًا، مؤكدًا أن المصريين يعتبرونه "واحد منهم" أصبح مشهورًا، مضيفًا أن الجميع يريدون أن يصبح أبناؤهم لاعبين.

"الخيار الثاني لصلاح بعد كرة القدم"
"ماذا لو لم تكن لاعب كرة قدم؟".. هذا هو السؤال الذي طرحه محرر الصحيفة على اللاعب العالمي محمد صلاح، ليرد أن الأمر صعب جدًا فهو منذ أن كان عمره 10 أعوام وهو كرّس حياته للعب كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يفكر في هذا الأمر مطلقًا.

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