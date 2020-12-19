اليوم.. الحكومة العراقية تناقش مشروع الموازنة الاتحادية

عقدت الحكومة العراقية جلسة استثنائية، اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2021.وبحسب مسودة لمشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل نشرت الأسبوع الماضي، فإن وزارة المالية وضعت تقديراتها الإجمالية لنفقات الموازنة للعام المقبل بمبلغ يتجاوز 150 تريليون دينار عراقي، فيما حددت الإيرادات النفطية وغير النفطية بمبلغ يتجاوز 91 تريليون دينار عراقي بعجز مالي مخطط للموازنة يبلغ 58 تريليون دينار عراقي.وحسب مشروع الموازنة، فقد تم احتساب الإيرادات المالية المحتملة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاًرا للبرميل، ومعدل صادرات يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميًا بضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان، فيما تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بمبلغ 1450 دينارًا لكل دولار أمريكي.وشهد الدينار العراقي، منذ الأسبوع الماضي، انخفاضًا كبيرًا مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصيرفة بعد الإعلان عن نية الحكومة رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا عراقيا في مشروع الموازنة العامة الاتحادية العام المقبل، بعد أن كان قد شهد استقرارًا عند سقف 1190 دينارًا لسنوات.