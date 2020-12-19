«دم الضفادع وشوربة الجراد».. خرافات تعزيز المناعة على السوشيال ميديا



انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زيادة الإقبال على تناول حليب الحمير في ألبانيا مع انتشار مزاعم وسط السكان حول دوره في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.



ويلقي حليب الحمير إقبالًا كبيرًا بالرغم من سعره المرتفع إلى 50 يورو للتر الواحد في بلد بالكاد يبلغ متوسط الأجر الشهري فيه 400 يورو.



وهناك الكثير من الخرافات حول تقوية المناعة، انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، نرصدها في التقرير التالي:



دم الضفادع

«دم الضفادع»

من الخرافات التي انتشرت بشكل كبير أن دم الضفادع، وقادر على تقوية المناعة، والأمر الذى انتشر بقوة على الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي، في قدرته في التصدي لفيروس كورونا.



لبن الحمير

«لبن الحمير»

أزداد الإقبال على «البان الحمير» بدولة ألبانيا؛ اعتقادًا من السكان المحليين، أن "لبن الحمير" يساهم في تعزيز الجهاز المناعي.



الجراد

«شوربة الجراد»

من الوصفات الغريبة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ليست لها أساس من الصحة، هي شوربة الجراد، والتىيدعا اليها بعض السكان المحليون في الصين.

