ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، نحو 13 سنتًا عن آخر تداول لها فى الصباح، لتواصل الارتفاع لأول مرة منذ عام، وذلك بدعم التفاؤل بشأن لقاح كورونا المستجد.وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير ليسجل 51.37 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 15 سنتًا ليسجل 48.33 إلى 48.36 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ 26 فبراير الماضي.وارتفع الخامان القياسيان منذ أمس الخميس، بفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم فى إيجاد لقاح كورونا وبدء توزيعه للدول الأكثر اصابة من بالفيروس، بالإضافة إلى طلب شركات التكرير في آسيا للنفط.