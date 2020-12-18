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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الإجراءات المتبقية لتشكيل مجلس النواب 2021

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:41 م
الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي،
عائشة حسن
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كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، عن الإجراءات المتبقية لتشكيل مجلس النواب الجديد، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلتين وجولات الإعادة الخاصة بهما.

وأشار «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الناجحين طبقًا لإعلان الهيئة الرسمي، سيتسلمون شهادة من الهيئة الوطنية تُفيد بنجاحهم في الانتخابات، وبعد ذلك يتواجدون في الأمانة العامة لمجلس النواب لاستخراج بطاقة العضوية، لافتًا إلى أنه بعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين.

ونوه بأن «قرار التعيين سلطة تقديرية سياسية لرئيس الجمهورية، وليس بالضرورة أن يكون عدد المعينيين 5%، بل إن عدد الـ5% هو الحد الأقصى، فيمكن للرئيس أن يعين عددا أقل، بشرط عدد من الضوابط، وهى أن تتوافر فيمن يُعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبى الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، بالإضافة إلى حظر تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وحظر تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسر».

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