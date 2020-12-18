الإجراءات المتبقية لتشكيل مجلس النواب 2021

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، عن الإجراءات المتبقية لتشكيل مجلس النواب الجديد، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلتين وجولات الإعادة الخاصة بهما.وأشار «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الناجحين طبقًا لإعلان الهيئة الرسمي، سيتسلمون شهادة من الهيئة الوطنية تُفيد بنجاحهم في الانتخابات، وبعد ذلك يتواجدون في الأمانة العامة لمجلس النواب لاستخراج بطاقة العضوية، لافتًا إلى أنه بعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين.ونوه بأن «قرار التعيين سلطة تقديرية سياسية لرئيس الجمهورية، وليس بالضرورة أن يكون عدد المعينيين 5%، بل إن عدد الـ5% هو الحد الأقصى، فيمكن للرئيس أن يعين عددا أقل، بشرط عدد من الضوابط، وهى أن تتوافر فيمن يُعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبى الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، بالإضافة إلى حظر تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وحظر تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسر».