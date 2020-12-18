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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الصادرات المصرية إلى إفريقيا تسجل 2.8 مليار دولار تأثرًا بكورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:41 م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لإفريقيا تأثرت بتداعيات الجائحة العالمية، لتسجل 2.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر من عام 2020 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وجاءت دولة كينيا فى مقدمة الدول الإفريقية الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 267.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، يليها دولة إثيوبيا بقيمة 81.9 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا بقيمة 46.1 مليون دولار.

كان جهاز الإحصاء، قد أعلن تراجع إجمالى واردات مصر من دول العالم إلى حدود 49.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 59.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالى صادرات مصر لدول العالم 20.5 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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