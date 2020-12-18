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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لبنان يُقرر إجراء فحص «كورونا» في أماكن العمل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
فحص «كورونا
فحص «كورونا
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت، شرين سيد عبدالجواد، إعلان مهم من وزارة العمل بشأن إجراء فحص الـ(PCR) في أماكن العمل.

وكشفت الملحق العمالي أن وزيرة العمل، لميا يمّين، أصدرت تعميما يتعلّق بإجراء فحص الـ(PCR) في أماكن العمل، وجاء فيه أن ذلك يأتى: "استنادًا إلى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وحرصًا على صحة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية".



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