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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة والوطنية للصحافة» يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
صالح الشيخ
صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وسامح عبدالله، عضو الهيئة، لبحث توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء وتنمية القدرات.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ، عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة وتقديره للرسالة السامية لمهنة الصحافة ودور الإعلام الجاد في نشر الوعي الصحيح ودعم مؤسسات الدولة، ودعم الجهود الوطنية للتوعية بقضايا الوطن، مؤكدًا على قيام الجهاز بتوفير كل أشكال الدعم الممكن لمعاونة الهيئة على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.

ومن جانبه، وجه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاون المشترك في مجال التدريب، والذي استهله بتدشين منتدى الإدارة والتسويق مطلع الشهر الجاري، وهو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة القومية، ويهدف لمناقشة الجديد فى نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية، والتسويق عبر نقاش مع الخبراء الذين رشحهم الجهاز، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجهاز في مجالات التدريب وتنمية القدرات والمهارات كأحد الاختصاصات الأصيلة للجهاز كبيت خبرة مصري، كما وجه "الشوربجى" الدعوة للدكتور صالح الشيخ، لافتتاح أول صالون ثقافي تنظمه الهيئة أوائل يناير المقبل.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة افتتح خلال الشهر الجاري، المرحلة الأولى لـ(منتدى الإدارة والتسويق) الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز بمشاركة 23 مديرًا عامًا من مؤسسات الأهرام وروز اليوسف خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر، وتم الاتفاق على عقد عدة مراحل من المنتدى بمشاركة كوادر كل المؤسسات الصحفية القومية.

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