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حوادث

النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
سيولة بحركة السيارات
سيولة بحركة السيارات
محمد عيسي
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تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة انتظامًا بحركة السير، اليوم الجمعة، وسط وجود أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

النشرة المرورية اليوم الجمعة 18-12-2020
وظهر انسياب في حركة السير أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، مع انتظام حركة سير السيارات في هذه المناطق سيولة مرورية بشوارع الوراق والمريوطية.

وانتظمت حركة المركبات بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولًا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفقة العروبة ونفق الأزهر انتظام الحركة المرورية.

و شهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

انتظام مروري بالطريق الزراعي القادم من بنها.
وكما شهدت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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