السودان: الجيش يؤمن المنطقة الحدودية مع إثيوبيا بالكامل

صرح مصدر عسكري سوداني، اليوم الجمعة، بأن الجيش يقوم بتأمين شامل للمنطقة الحدودية مع إثيوبيا.وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم وضع نقاط عسكرية في مناطق سودانية قبالة إقليم أمهرة الإثيوبي.وأوضح أن رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، وقادة الجيش يشرفون على تأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا، حسب ما نقلته قناة «العربية».وكان الجيش السوداني أرسل، أمس، تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا، بعد مقتل عدد من جنوده، كما تقدمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد بشأن الاعتداءات الإثيوبية.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إنه يتابع الحادث الحدودي مع السودان، لافتًا إلى أنه لن يؤثر بالعلاقات مع الخرطوم.