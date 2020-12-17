رتل تركي يضم 30 آلية عسكرية يدخل محافظة إدلب السورية

دخل رتل عسكري تركي، اليوم الخميس، مؤلف من 30 آلية إلى الأراضي السورية معبر كفرلوسين شمالي محافظة إدلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، أن رتلا للقوات التركية دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، يضم نحو 30 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية، اتجه نحو النقاط التركية المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.وأوضح المرصد أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7640 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10975 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية.