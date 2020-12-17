غدًا.. طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري

إدفو 25 12

آبوسمبل 23 12

الوادى الجديد 23 07

شلاتين 25 18

ابورماد 24 18

حلايب 24 19

رأس حدربة 24 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.ويتوقع أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وفيما يخص الظواهر الجوية، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري، وفرص لأمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 13الإسكندرية 21 14وادى النطرون 20 14طنطا 19 13شبين الكوم 20 13دمنهور 19 14بلطيم 20 14مطروح 19 14السلوم 18 11سيوة 19 10بورسعيد 21 14دمياط 21 14الزقازيق 21 13المنصورة 20 13الإسماعيلية 23 12السويس 22 13العريش 20 13رفح 19 14رأس سدر 23 13نخل 21 07نويبع 23 17طابا 19 13كاترين 15 04الطور 23 15شرم الشيخ 25 16الغردقة 26 15مرسى علم 25 15الفيوم 21 10بنى سويف 21 10المنيا 22 10اسيوط 22 09سوهاج 23 11قنا 24 11الأقصر 24 12أسوان 25 12