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مصر

غدًا.. طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:03 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يخص الظواهر الجوية، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري، وفرص لأمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 20  13
الإسكندرية 21  14
وادى النطرون 20 14
طنطا 19  13
شبين الكوم 20  13
دمنهور 19  14
بلطيم 20  14
مطروح 19  14
السلوم 18  11
سيوة 19  10
بورسعيد 21  14
دمياط 21  14
الزقازيق 21  13
المنصورة 20  13
الإسماعيلية 23 12
السويس 22  13
العريش 20  13
رفح 19  14
رأس سدر 23  13
نخل 21  07
نويبع 23  17
طابا 19  13
كاترين 15  04
الطور 23  15
شرم الشيخ 25  16
الغردقة 26  15
مرسى علم 25  15
الفيوم 21  10
بنى سويف 21  10
المنيا 22 10
اسيوط 22  09
سوهاج 23  11
قنا 24  11
الأقصر 24 12
أسوان 25  12
إدفو 25  12
آبوسمبل 23  12
الوادى الجديد 23  07
شلاتين 25  18
ابورماد 24  18
حلايب 24  19
رأس حدربة 24  19

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