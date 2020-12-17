بسنت شوقي آخرهم.. كورونا يضرب الوسط الفني من جديد

- أنا إيجابي الحمد الله

- دانا حمدان

-الفنانة كوكي

ضربت موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد مجموعة من الفنانين خلال الساعات الماضية الأخيرة، وكانت الفنانة بسنت شوقي، آخر الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم كانت، موضحة أنها لم تظهر عليها أعراض شديدة لكنها حاملة للفيروس.وكتبت بسنت شوقى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا للأسف إيجابي، الحمد لله أنا معنديش أعراض بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أولا بأول، لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا وياريت تاخدوا فيتامين سى وزنكن وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول، آسفة جدا لو اتسببت فى أى إزعاج لأى حد من المخالطين".أعلنت الفنانة دانا حمدان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "كورونا إيجابى"، وخلال الأيام الماضية أصيبت الفنانة ميس حمدان، شقيقة دانا حيث أكدت أن الأعراض التي أصابتها كانت مختلفة تمامًا، عما اعتادت سماعه ممن أصيبوا بكورونا مما دفعها إلى عمل مسحة لتظهر بأنها حاملة للفيروس.وكشفت الفنانة كوكى مجدى شقيقة النجمة روبى عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" "الحمد لله إيجابي كورونا ربنا يعديها على خير إن شاء الله"، فيما تمنى لها عدد كبير من متابعيها الشفاء العاجل، وتلقت الكثير من التعليقات متسائلين عن حالتها الصحية وحالة شقيقتها الفنانة روبي خشية من إصابة روبي هي الأخرى.