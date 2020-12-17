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حوادث

التأديبية العليا ترفض طعن أستاذ جامعى يطالب بتعويض مليون جنيه

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:10 م
المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن أستاذ جامعى بكلية مرموقة كأنه لم يكن، والذي كان يطالب بتعويضه بمبلغ مليون جنيه لتعرضه لأضرار أدبية، بعد فقد مظروف النتيجة الخاصة بالفرقة الرابعة، والذي أُحيل للتحقيق لهذا السبب، حيث استندت المحكمة لقرارها وذلك لعدم امتثال الأستاذ الجامعى لأوامر المحكمة، وتنفيذ الطلبات وتقديم المستندات المطلوبة، ما دعاها بالحكم السالف بيانه، وأمرت بتحميله المصروفات القضائية.

بداية الواقعة، عندما أقام الأستاذ الجامعى الذي ينتمى لإحدي كليات القمة، وخلال عام 2013، أُسند إليه تدريس مادة مشروع التخرج للفرق الرابعة بكليته، وبعد انتهاء العام الدراسى خضع الطلاب للاامتحانات وتقييم أعمالهم وتم منحهم الدرجات، وإرسال كشف بنتيجة الدرجات فى مظروف مغلق مع أحد المشاركين معه فى وضع الدرجات، ونظرا لأن كنترول الفرقة الرابعة كان مغلقًا فى هذا اليوم، فقد عرض الأمر على وكيل الكلية الذى وافق على ااستلام النتيجة، إلا أن الطاعن فوجئ بإدارة الكلية بلا سند تمنح مهمة منح درجات مادة التخرج لأستاذ آخر بالكلية، وذلك بسبب فقد مظروف النتيجة، وعليه فقد تقدم بشكوى إلى إدارة الكلية، إلا أنه فوجئ بإحالته للتحقيق، ولم يعلم بنتيجة هذا التحقيق.

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