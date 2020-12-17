فساد أردوغان.. أراض مجانية للمقربين من السلطة في تركيا

تواصل الصحافة التركية الكشف عن انغماس النظام التركي في الفساد، واستخدام السلطة للتربح للمقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.وكشفت صحيفة "بيرجون" التركية، عن منح وزارة البيئة والتحضر التركية، شركة «ليماك» القابضة المملوكة لرجل أعمال شهير، قطعة أرض تابعة للدولة، على نحو مجاني.وبينت الصحيفة التركية، أن حكومة أردوغان منحت قطعة أرض على مساحة 100 هكتار بزعم إقامة مشروع محجر الحجر الجيري الذي تخطط الشركة لإنشائه في منطقة بينارهيسار في كيركلاريلي.وشركة «ليماك» القابضة، مملوكة لرجل الأعمال ورئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزدمير، وسبق أن تلقت عددًا من المناقصات من حكومة حزب العدالة والتنمية، على نحو غير قانوني.