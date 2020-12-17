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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الموقد السريري وشاي التوابل.. طرق مقاومة البرد حول دول العالم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:46 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يعتبر شهر ديسمبر ويناير من كل عام أكثر أوقات العام برودة في مختلف أنحاء العالم، لذلك يكون لكل بلد عاداته لمقاومة البرد خلال هذا الفترة، وبحسب موقع" elle" يقدم أبرز العادات لبعض الشعوب حول العالم للمحافظة على الأجسام دافئة.


- كندا.. الدفء بالأكل:

كندا هي أكثر بلاد العالم برودة، ويقاومون البرد بالأكل، وتناول سعرات حرارية أكثر خاصة في وجبة الإفطار.

- شيكاغو.. تدفئة اليدين:

من أكثر الأماكن برودة ويحرص أهلها على تدفئة كفوف اليدين، بشكل أكثر من أي جزء آخر من جسمهم، وذلك لاعتقاد أن الأطراف هي من تلتقط البرودة وتوزعها لبقية أجزاء الجسم.

- روسيا.. الدف في الساونا:

تنشط جلسات الساونا في روسيا في أيام الشتاء، وممارسة الرياضات الثقيلة مثل الركض، والقفز، نظرا لأن لديهم اعتقاد بأنهم عندما يضعون أجسامهم تحت ضغط شديد يفرض عليه التعرق، فإن ذلك يشعرهم بالدفء.

- السويد.. الدفء من الرأس:

القبعة وحامية الآذان من أهم الأدوات التي يستخدمها السويديون في الشتاء، ولا تقل أهمية أبدًا عن المعطف، وهم يحرصون على ارتدائها معظم اليوم، لإيمانهم أن البرد يبدأ من الرأس والتقاط نزلات البرد.

- ألمانيا.. تدفئة القدمين:

يعتقد الناس في ألمانيا أن البرد يبدأ من القدمين، لذا يجب تدفئتهم حتى لا يصابون بالتهاب اللوزتين، لذلك فهم يستعينون بجهاز تدفئة تقليدي قديم مخصص لتدفئة القدمين.

- كشمير.. التدفئة بالشاي الأخضر:

يتمتع الكشميريون بالطقس البارد، ويكون لهم عادات في هذا الطقس وهو شراب "الكاهوا" الحار، وهو عبارة عن الشاي الأخضر المصنوع من التوابل الكشميرية الخاصة المضاف إليها اللوز والهيل والقرفة والقرنفل، ويعتبر المشروب الشتوي المفضل للكشميريين.


- اليابان.. التدفئة بـ "الكوتاتسو":

تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى -30 درجة مئوية في اليابان، يواجه هذه البرودة بطقس عائلي فريد يدعى "الكوتاتسو"، حيث يلتف جميع أفرادها حول طاولة جلوس منخفضة مع بطانية ثقيلة حول الحواف وسخان معلق، حتى إنهم ممكن أن يحصلوا على قيلولة في الوضعية نفسها والمكان نفسه.

- الصين.. الموقد السريري:

من عادات الصينيين أنهم لابد وأن يكون لديهم سرير كانغ، وهو عبارة عن منصة من الطوب الطيني مع ثقب يكون أسفلها حفرة حجرية تحتوي على الوقود الخشبي المشتعل، التي تبث الحرارة طوال الليل، ما يقيهم شر البرد القارس.

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