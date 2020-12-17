رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأرثوذكسية تحتفل بتذكار رحيل الأنبا صموئيل المعترف اليوم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار رحيل الأنبا صموئيل المعترف.

وأعلن دير الأنبا صموئيل المعترف عن إغلاق أبوابه أمام الزوار والرحلات خلال الأيام القادمة.

وقال الدير في بيانا له: يعتذر الدير عن استقبال زوار أو رحلات في الأيام القادمة، وأن الدير يقتصر احتفالات عيد الأنبا صموئيل المعترف على الرهبان والعمال فقط.

وتابع: نحيط علمكم أنه بسبب جائحة كورونا والخوف على الجميع سواء زوار أو الآباء الرهبان فإنه تم اتخاذ هذا القرار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

رانيا يوسف: شكرًا القضاء المصرى والنائب العام

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

مصدر بـ«علمية كورونا»: لقاح كورونا «اختياري».. وبدء التسجيل خلال أيام

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

الإنسانية.. مُسن يصنع من جسده ظلًا لكلبه (حكاية صورة)

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

موسكو تختبر نظاما جديدا لتتبع السفن في البحر الأسود

ألف سيارة تعلق في الثلوج الكثيفة بشرق اليابان

مواعيد القطارات اليوم الخميس 17-12-2020

تنفيذ 60% من عمليات الإعدام فى الولايات المتحدة خلال 2020

أيام زمان

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

«هتتضربي تاني».. حكاية خمسين صفعة تلقتها هند رستم في يوم واحد

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

اكتشاف موقعين سكنيين عمرهما 2000 عام في الصين

الليلة.. افتتاح معرض «حصون الصخر» بمركز محمود مختار

الليلة.. إحياء ذكرى ملك العود فريد الأطرش بالأوبرا

انطلاق الدورة 24 لصالون شباب أتيليه الإسكندرية