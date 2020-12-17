الأرثوذكسية تحتفل بتذكار رحيل الأنبا صموئيل المعترف اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار رحيل الأنبا صموئيل المعترف.وأعلن دير الأنبا صموئيل المعترف عن إغلاق أبوابه أمام الزوار والرحلات خلال الأيام القادمة.وقال الدير في بيانا له: يعتذر الدير عن استقبال زوار أو رحلات في الأيام القادمة، وأن الدير يقتصر احتفالات عيد الأنبا صموئيل المعترف على الرهبان والعمال فقط.وتابع: نحيط علمكم أنه بسبب جائحة كورونا والخوف على الجميع سواء زوار أو الآباء الرهبان فإنه تم اتخاذ هذا القرار.