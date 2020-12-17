الأنبا يؤانس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس الرسول بأسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة مار مرقس الرسول بأسيوط.واتخذت الكنيسة خلال إتمامه صلوات القداس الإلهي، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب فيروس كورونا المستجد.واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هى الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك تزامنًا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسًا لديها.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد، والذي صوم من الدرجة الثانية إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد.