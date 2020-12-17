برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 فى الدورى الإسبانى

فاز فريق برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل هدفي برشلونة، جوردي ألبا في الدقيقة 31، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 43، بينما سجل ويليان خوسيه هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة 27.وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا الإسبانية، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الثاني.