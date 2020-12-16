إحباط تهريب زجاجات كونترمال وشرائط ترامادول بمطار القاهرة

نكر وجود ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية بحوزته، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود عبوات زجاجية دوائية.



وبسؤال الراكب بواسطة عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 أجاب أنها زجاجات قطرة للعين.



وبالعرض على صبحى ربيع مدير الجمرك قرر تكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك، تحت إشراف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، فتبين وجود 9 زجاجات كونترمال كبيرة و4 شرائط ترامادول المخدرة بإجمالي 40 قرصًا مخبأة بين طيات الملابس.



وبناء عليه قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 55 لسنة 2020 وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات الكونترمال وشرائط الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.فى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما حاول أحد الركاب الخروج من بوابة اللجنة الجمركية فاستوقفه أحمد حمدي الجوادي رئيس قسم اللجنة، وبسؤال الراكب عما يحمله فأ