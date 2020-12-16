رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالتا وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا في الجاليات الفلسطينية حول العالم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:40 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
طباعة
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع حالات الوفاة إلى 330، وعدد الإصابات إلى 8 آلاف و485 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن سفارة فلسطين لدى تركيا سجلت حالتي وفاة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 13.

وأكد البيان أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بأنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة بـ(كورونا) في صفوف الجالية، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المحكمة الرياضية تغرم الزمالك

مواعيد برنامج انت مين.. وفقرات البرنامج

لاعبو الأهلي ينفذون اقتراح مؤمن زكريا

كواليس القبض على ضابط سابق لحيازته ترسانة أسلحة بالعجوزة

الصور

image description

الأمطار تغرق شوارع زفتى وتصنع بركا طينية تثير استياء المواطنين (صور)

image description

محافظ أسيوط يوزع 34 مشروعًا على الشباب والفتيات ضمن «تمكين 2»

image description

محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد المبكر لموسم سقوط الأمطار

image description

قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية.. وحملات توعوية للوقاية من كورونا

image description

بمشاركة 250 طالبا وطالبة.. انطلاق بطولة المنازلات بجامعة القناة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب البلاد.. وهذا موعدها

متحدث الرئاسة يكشف آخر تطورات ملف التصالح مع قطر

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة غدًا بسبب الطقس

تفاصيل مخطط أمير مرتضى منصور لرحيل ساسى عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

كايلي جينر تتصدرها.. قائمة فوربس للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2020

«ريمونتادا نيمار».. كيف يعيش أغلى لاعب في العالم؟ (صور)

مداهمات في برلين للبحث عن ذهب مسروق من متحف

الآن.. سعر البيتكوين فولت اليوم.. تعرف على آخر تحديث

أيام زمان

«الوحيدة التي رفضتها».. لماذا رفضت هند رستم مشهد قبلة مع أحمد مظهر؟

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

كواليس محاولة انتحار أم كلثوم في النيل

«أنا صنيعة أمي».. حكاية النساء في حياة الوزير فاروق حسني

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الذراع الاستخباراتية للمشروع التركى
ماجد حبته
اتكلم عربى
جلال حمام
أى الرجلين أنت يا أقطاى؟
صفوت البياضي
أخبار عالمية ومشاعر إنسانية
المزيد

الثقافة

خرافة العين السحرية والماسونية وسر الكون.. أبرز عجائب الهرم الأكبر

الباحثة التونسية زهيّة جويرو: معاناة المرأة المسلمة سببها الثقافة الدينية التقليدية وليس الدين الإسلامى

نشاط مكثف للطفل في دار الكتب والوثائق (صور)

مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث باليونسكو