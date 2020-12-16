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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ يرصد دلائل تحول مصر إلى قوة إقليمية كبرى

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:24 م
نادر نسيم، عضو مجلس
نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، إن إنجازات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تبدو واضحة للعيان في كثير من المجالات.

أشار نسيم، في بيان الأربعاء، إلى قدرة مصر على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي طوال السنوات الماضية، وتعزيز قطاع الكهرباء وخفض استهلاك الوقود بما يوازي مليار دولار سنويا.

كما لفت عضو الشيوخ إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة وشدد فيه على أن القيادة السياسية اعتبرت الطاقة الكهربائية مسألة أمن قومي في مصر وركيزة أساسية للتنمية، مضيفًا أنها تواصلت الجهود فيها ليل نهار للقضاء على العجز، وبالفعل تم القضاء تمامًا على عجز الطاقة، مع إضافة 28 ألف ميجاوات خلال السنوات الأربع الماضية وتوفير احتياطي، بما يمكن من تصدير الفائض لدول أوروبا أو دول الجوار عبر مشاريع الربط الكهربائي.

أوضح عضو الشيوخ أن ما حدث في الكهرباء معجزة بكل المقاييس: لأول مرة تختفي انقطاعات الكهرباء تمامًا ويكون بإمكان الوطن تصديرها"، مشددًا على أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة القيادة السياسية على دفع مصر للأمام.

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