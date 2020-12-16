الأحد.. تعلم تصنيع الألوان الأكريليك واستخداماتها في بيت السناري

ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين لتعلم "تصنيع واستخدامات الألوان الاكريليك"، وذلك يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.تركز الورشة على التعريف بالألوان الاكريليك وكيفية إعدادها وتصنيعها والمواد اللازمة لذلك، فالألوان الإكريليك من الألوان الصناعية سريعة الجفاف، إذ تحتفظ برونقها حتى بعد جفافها، كما أنَّها لا تسيل بسهولة، ومن ثم فهي تحتاج لمهارة مميزة، كما سيتم التركيز على استخداماتها المتعددة، فهي تستخدم على الورق المقوى والقماش والألواح الخشبية والجدران والمفروشات، لكي تجعلها أكثر جاذبية وواقعية لأنها نابضة بالحياة.تدير الورشة سلوى حامد وهي فنانة محترفة، شاركت في الكثير من المعارض وقدمت العديد من الورش التدريبية والتعليمية في الفنون المختلفة.تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك تسليط الضوء على هذا النوع من الألوان الذي أصبح شائع الاستخدام، حيث يتميز بأنه سريع الجفاف ويدوم طويلًا، فضلًا عن أنه أقل ضررًا ويمتلك مناعة ضد الماء والزيت وغير قابل للاشتعال.تأتي الورشة لمدة يوم واحد وتستهدف الأعمار من 16 سنة فما فوق، ابتداء من الساعة 2 عصرًا وحتى 4 مسًاء.