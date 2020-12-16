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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

لجنة الحوار الإنجيلي تعقد لقاءً عن «التسامح ونبذ الكراهية» بالأقصر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:25 م
«التسامح ونبذ الكراهية»
«التسامح ونبذ الكراهية» بالأقصر
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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تحت عنوان «التسامح ونبذ الكراهية»، قامت لجنة الحوار بمجمع الأقاليم العليا التابع لسنودس النيل الإنجيلي "الكنيسة الإنجيلية بمصر" أمس، بتنظيم لقاء في محافظة الأقصر.

حضر اللقاء العديد من القيادات المسيحية والإسلامية والحقوقيين ومديري المدارس، وترأس الجلسة القس ولسن نجيب رئيس لجنة الحوار وراعي الكنيسة الإنجيلية بدندرة.

وتحدث القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار خلال اللقاء عن التسامح ومعناه، واليوم العالمي للتسامح الذي أقرته الأمم المتحدة، مضيفا أن الحكم بالجنة أو بالنار هو من حق الله الذي يعلم الظاهر والمخفي.

كما تحدث الشيخ عمر سيد عن أن كل الأديان تدعو للعيش المشترك والتسامح، وأبرز أهمية تأسيس بيت العائلة المصري لتفعيل المواطنة وإخماد الفتنة.

وأيضا تحدث الشيخ محمد ياسين عن نموذج "الأسرة الدندراوية" كنموذج للتسامح والعيش المشترك في قرية دندرة بقنا. وأكد على تمثيل كل المجتمع دون إقصاء.

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