العثور على طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بنجع حمادي

عثرت الأجهزة الأمنية عقب تلقي بلاغات من الأهالي، مساء اليوم الأربعاء، على طفل رضيع حديث الولادة داخل سلة قمامة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقي إشارة من مركز شرطة نجع حمادي، بشأن تحرك قوة أمنية من القسم، عقب بلاغات من أهالي دائرة نجع حمادي، والعثور علي طفل رضيع حديث الولادة داخل صندوق قمامة، بجوار مسجد الفتح بشارع 15 مايو بدائرة المدينة شمالي محافظة قنا.فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جهودها وذلك لكشف ملابسات وتفاصيل العثور على الطفل داخل صندوق القمامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.