تعرف على توقعات أسعار الذهب 2021

توقعات أسعار الذهب 2021





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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الأربعاء 16-12-2020،ويرصد لكم هذا التقرير أسعار الذهب المتوقعة للعام القادم والتي يبحث عنها الكثيرون من محبي وعشاق اقتناء المصنوعات الذهبية والحلي المصنوعة من الذهب.ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة "بلومبرج" توقع مصرف سيتي بانك ريسيرش أن يكون هناك زيادة محتملة لأسعار الذهب في 2021 المقبل على المدى المتوسط إلى ما قد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة).وأشار الموقع في تقريره الصادر اليوم الأربعاء إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أسواق الذهب العالمية نوعًا من إجراءات التحفيز الضخمة من قبل بنوك مركزية في أنحاء العالم والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة ضمن إجراءات دعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل، وارتفع الذهب 12 % منذ بداية العامويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.يشار إلى أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت وذلك وفقًا لمجلس الذهب العالمي وبذلك انتهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل أغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.