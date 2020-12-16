«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديسة «أديليدة الملكة».. من هي؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديسة اديليــدة المـلكة.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني؛ سيرتها قائلًا: "ولدت إديليدة فى سنة 931 وكان أبوها ردلفـس الثاني ملك برغونيا من سلالة كارلس الكبير ملك فرنسا ومات أبوها وهي صغيرة؛ ثم توفى زوجها عقيب ذلك بثلاث سنين.وتابع: كانت أديليدة قد جعلت دارها مثل الدير، وأخذت تصوم مرات كثيرة وتواظب على الصلاة والقراءة والتأمل وتكثر من السهر وتتجنب الزينة والعظمة في ثيابها، وتصرف كل ما عندها في التصدق على الفقراء وفى إنشاء أديرة.وتابع: "ومع ذلك فكانت تشتغل دائما في القيام بصالح الملك وتلازم العدل والإنصاف، وأقامت عدة أديرة وأوقفت لها أملاكًا كثيرة، فلما شاخت ودنت من الموت؛ ورحلت في يوم 16 ديسمبر عام 999؛ وفي عام 1097؛ وقام البابا أوربان الثاني بإعلان قداستها".