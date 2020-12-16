ضبط 200 قطعة سلاح ناري و280 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للأمن العام، من ضبط 200 قطعة سلاح ناري، 280 قضية مخدرات، وتنفيذ 78476 حكمًا قضائيًا متنوعا.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.