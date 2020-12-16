إليسا تشارك الشعب البحريني احتفالات اليوم الوطني

أصدق التمنيات للشعب البحريني لمناسبة اليوم الوطني، وكل الأمل بمزيد من التقدم والاستقرار لهذا البلد العزيز. كل عام وأنتم بخير — Elissa (@elissakh) December 16, 2020

شاركت المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الأربعاء، فرحة الشعب البحريني بمناسبة اليوم الوطني.وعلقت المطربة اللبنانية عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " قائلة: " أصدق التمنيات للشعب البحريني بمناسبة اليوم الوطني، وكل الأمل بمزيد من التقدم والاستقرار لهذا البلد العزيز.. كل عام وأنتم بخير".ويذكر أن العيد الوطني للبحرين يوافق اليوم الأربعاء 16 ديسمبر من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم إتباعه في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة.