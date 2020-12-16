تداول الامتحان التجريبي لـ«إنجليزى أول ثانوى» (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي صورًا من الامتحان التجريبي لمادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي»، حيث ظهرت الإجابات بالصور المتداولة للاختبار التدريبي، عبر أحد الجروبات التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».وقام أحد الطلاب بإرسال الحل على الجروب المخصص لهذه الدفعة، بهدف الحل الجماعي للامتحان، بالرغم من أن هذا الامتحان مجرد امتحان تجريبي بدون درجات، يهدف لتدريب الطلاب على جهاز التابلت وشكل وطبيعة الأسئلة وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.من جانبه وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الأول الثانوي، إنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي على أجهزة التابلت يمكن الاتصال عبر رقم الواتس آب 01148970610 أو إرسال الشكوى عبر الميل Hotline: 19368، أو الدخول على الرابط التالي Site: https:moe-complains.emis.gov.egوكان الدكتور طارق شوقي، قال إن هذا امتحان تدريبي ممكن الدخول عليه من ٩ صباحا إلى ٩ مساء لتجربة التابلت والأسئلة.وأكد الوزير قائلًا، نحن نعتبر هذا نموذجا استرشاديا وهو بلا درجات أو نجاح وسقوط، ولكن الهدف منه تدريب الطلاب على جهاز التابلت والتعرف على شكل الأسئلة بالنظام الجديد.