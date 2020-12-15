التنظيم والإدارة يوضح معايير المفاضلة بين المتقدمين للوظائف الحكومية

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية تخضع لضوابط صارمة ومعايير موضوعية عند المفاضلة بين المتقدمين حال انطباق الشروط العامة عليهم جميعًا، لافتًا إلى أن أول تلك المعايير تتمثل في النتيجة النهائية لاختبارات شغل الوظيفة المعلن عنها، مرورًا بالتقدير الأعلى بالمؤهل الدراسي، ثم الاحتكام إلى الدرجات الأعلى بين الحاصلين على التقدير نفسه، وصولًا إلى المقارنة الأقدم في التخرج فالأكبر بالسن، ثم الأكثر إلمامًا بلغة الإشارة أو حاصل على تدريب معين.وأوضح الجهاز وفقًا لإنفوجراف نشره عبر موقعه الرسمي، أن التعيين وفقًا لقانون الخدمة المدنية يتحدد على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، يعقبه امتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويكون إصدار قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.