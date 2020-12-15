دير الأنبا هدرا بأسوان ينظم القداسات احتفالُا بعيده

يحتفل دير القديس الأنبا هدرا السائح بأسوان، بتذكار عيده، ابتداء من صباح الجمعة المقبل، تحت رعاية مطران أسوان.وينظم الدير احتفالًا بهذه المناسبة قداسات يومية على مدار 4 أيام بأعداد محدودة من الحضور بمشاركة الأنبا هدرا مطران أسوان، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويقتصر الدير احتفالاته خلال العام الحالي على صلوات القداسات، وبث نهضة روحية عبر تقنية البث المباشر بهدف الحد من التجمعات.