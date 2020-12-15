البحرين تشيد بتصنيف واشنطن «سرايا المختار» كمنظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة تصنيف تنظيم "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية.وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان مساء اليوم، أن إدراج تنظيم "سرايا المختار" على قوائم الإرهاب خطوة إيجابية لمواجهة أعمال هذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني.وشددت الخارجية البحرينية على أن تنظيم "سرايا المختار"، المدعوم من طهران، يهدد أمن مملكة البحرين والعالم برمته.واعتبرت المنامة أن القرار الأمريكي خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.وأشادت المملكة بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة جميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق اليوم، إدراج تنظيم "سرايا المختار" على قوائم التنظيمات الإرهابية؛ لتهديده أمن البحرين ودول المنطقة.