خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة من محفظة كاش وماكينات ATM

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة من محفظة كاش (المحافظ الإليكترونية) وتنشر «



كيفية صرف منحة العمالة غير منتظمة من فودافون أو اتصالات كاش فودافون كاش: صرف منحة العمالة غير المنتظمة من أقرب فرع فودافون



التوجه إلى أقرب فرع فوادفون.



حاملًا بطاقة الرقم القومي.



هاتف محمول به شريحة SIM (الخط) المرتبطة بمحفظة فوادفون كاش. وتنشر « الدستور » لقراءها كيفية استلام المنحة عن طريق المحافظ الإليكترونية وكذلك ماكينات الصراف الآلي.فودافون كاش: صرف منحة العمالة غير المنتظمة من أقرب فرع فودافونالتوجه إلى أقرب فرع فوادفون.حاملًا بطاقة الرقم القومي.هاتف محمول به شريحة SIM (الخط) المرتبطة بمحفظة فوادفون كاش.

التاكد من وصول قيمة المنحة على رقم فودافون الخاص بك.

استلم الدفعة من مسؤول خدمة العملاء فى فرع فودافون.





ثانياً : اتصالات كاش





1- توجه لأقرب فرعة لشركة اتصالات

2- احضار بطاقة الرقم القومي المسجل بها رقم الهاتف

3- الاتصال على رقم *777# للتأكد من الرقم السري

4- التأكد من وصول المنحة محفظة اتصالات كاش

5- استلم الدفعة من مسؤول خدمة العملاء فى الفرع

خطوات سحب قيمة المنحة من ماكينة الصراف الآلي ATM: التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي ATM.



بحوزتك هاتف محمول به شريحة SIM (الخط) المرتبطة بمحفظة فوادفون كاش، اطلب من خلاله هذا الكود *9#



اضغط على رقم 0



بعدها اضغط على 5



أدخل قيمة المبلغ الذي تود سحبه، اكتب 500



بعدها قم بإدخال كلمة السر الخاصة بمحفظة فودافون كاش.



ستصلك رسالة نصية من فودافون كاش تحوي بداخلها رقم سري مكون من 6 أرقام صالح للاستخدام مرة واحدة فقط.



الأن جاء وقت ماكينة الصراف الآلي، اضغط على استخدام خدمات بدون بطاقة.



حدد اللغة (العربية).



أدخل رقم الهاتف المحمول (المسجل به في فودافون كاش).



أدخل الرقم السري الذي وصلك في رسالة نصية منذ قليل.



أدخل قيمة المبلغ الذي تود سحبه 500،00



اضغط على تأكيد.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة عن شهر ديسمبر من المقرر أن يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة عن شهر ديسمبر خلال الساعات المقبلة، حيث تصل رسالة إلى هاتف المستفيد من المنحة من خلال رقم الهاتف الذي سجله على موقع القوى العاملة تعلمه موعد صرف المنحة.



أتاحت وزارة القوى العاملة إرسال قيمة شهر من المنحة قدرها 500 جنيه على المحافظ الإلكترونية (فودافون كاش، اتصالات كاش، وأورنج كاش)، بحيث يقوم العامل بصرفها من أقرب فرع تابع له، أو صرف قيمة منحة العمالة غير المنتظمة عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، للعمالة غير المنتظمة.