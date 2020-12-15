الرابط الرسمي للاستفسار عن تقديم المجندين دفعة إبريل 2021

الرابط الرسمي للاستفسار عن تقديم المجندين دفعة ابريل 2021





وتم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين، سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج7

المستندات المطلوبة للتقديم فى القوات المسلحة

1 - بطاقة الرقم القومي

2 - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)

3 - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها

4 - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب

5 - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من (غير ذوى المؤهلات) فقط- فصيلة الدم

6 - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى الأسنان العلاج الطبيعى التمريض)

7 - وثيقة الزواج للمتزوجين

8 - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها

9 - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه

10 - قرار التعيين (المعيدين المدرسين الأطباء المقيمين ).



وهناك طرق عديدة لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج مثل خدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195 02 - 26339581 02 )، كما تم اضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر 15499.





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وتعمل القوات المسلحة بشكل منتظم في بنشر وتوزيع نشرة بكافة التخصصات والشهادات والقدرات التي يحتاجها الجيش للخدمة العامه علي مستوي الدولة، وينتظرها الكثير من الشباب والفتيات ايضا بترقب شديد خاصا تلك الفتره التي نمر بها واحساسهم الدائم بخدمة الوطن عن طريق قواتها المسلحة.

وتعمل القوات المسلحة بشكل منتظم في بنشر وتوزيع نشرة بكافة التخصصات والشهادات والقدرات التي يحتاجها الجيش للخدمة العامه علي مستوي الدولة، وينتظرها الكثير من الشباب والفتيات ايضا بترقب شديد خاصا تلك الفتره التي نمر بها واحساسهم الدائم بخدمة الوطن عن طريق قواتها المسلحة.